Jaguar інвестує більше мільярда доларів на виробництво електрокарів у Британії

Британський концерн Jaguar Land Rover інвестує 1 мільярд фунтів (1,3 мільярда доларів) на виробництво електромобілів у Великій Британії.

Про це повідомляє AFP.

"Це оголошення є наступним етапом виконання стратегії електрифікації Jaguar Land Rover. Ми віддані тому, щоб виробляти наступне покоління наших автомобілів з нульовим рівнем вихлопів у Великій Британії", - заявили у компанії.

Протягом літа завод Jaguar у Касл Бромвічі буде переобладнаний у рамках підготовки до випуску нового покоління електричних і гібридних модлей.

Батареї будуть вироблятися на сусідньому заводі Hams Hall, а електричні двигуни - на заводі JLR біля міста Вулверхемптон.

Компанія прагне запропонувати електрифіковані варіанти для всіх нових моделей Jaguar та Land Rover до 2020 року.

Зазначається, що влада Великої Британії поставила мета перейти на виробництво з нульовим рівнем шкідливих викидів до 2050 року. Як пише Financial Times, це вимагатиме полної електрифікації транспортної мережі.

Економічна правда