Електровелосипеди можуть стати найпопулярнішим електротранспортом

За попередніми оцінками, 130 млн електровелосипедів будуть продані в усьому світі за 2020-2023 роки.

Про це повідомляє видання the Verge

Повідомляється, що на світовому ринку буде продано 130 мільйонів електронних велосипедів між 2020 та 2023 роками. На думку аналітиків Deloitte, стільки електровелосипедів на дорогах перевершить в кількості інші електронні транспортні засоби до кінця наступного року. За їхнім прогнозом, E-велосипеди, завдяки їх зручності, сталості та відносно низькій вартості можуть незабаром взагалі зайняти нішу, яку зараз займають автомобілі.

Таке збільшення продажів передбачає різкий зсув у способі здійснення подорожей людьми. Повідомляється, що з 2019 по 2022 роки на 1% більше людей їздитимуть велосипедом на роботу .

Видання пише, що у період з 2006 по 2012 рік електровелосипеди становили менше 1% від усіх щорічних продажів велосипедів. У 2013 році в усій Європі придбали 1,8 мільйона електробайків, в той час як в США їх купили 185 тис.

Зміни стали можливими після вдосконалення технології літій-іонних акумуляторних батарей, новій політиці ціноутворення та стрімкому росту кількості бензинового автотранспорту в містах. Багато аналітиків зараз заявляють про свої очікування, що продаж електронних велосипедів почне пришвидшуватись протягом наступних кількох років.

Нагадуємо:

Народні депутати від фракції "Голосу" внесли до Верховної Ради проект закону, яким пропонується узаконити як учасників дорожнього руху власників персонального легкого електротранспорту: електричних скутерів, cігвеїв, гіробордів, гіроскутерів.