Приватбанк готується до продажу "Буковелю"

Державний Приватбанк збирається позбутися непрофільних активів, що дісталися від колишніх власників, та готується продати частину гірськолижного курорту "Буковель".

Про це НВ Бізнес повідомила заступниця голови правління Приватбанку Галина Пахачук.

За її словами, держбанк почав підготовку до продажу найбільшого в Україні гірськолижного курорту.

За даними правління, коли цей комплекс потрапив на баланс Приватбанку після націоналізації фінустанови, його задекларована вартість становила 12,6 млрд грн.

В комплекс входять готель "Зірка Буковелю", готель Radisson blu, 16 підйомників на 62 траси, земельні ділянки. Зараз банк вибирає консультанта з оцінки та продажу активу.

"Банку належить дві третини комплексу, який складається з 64 об'єктів, одна третина припадає на ТОВ "Скорзонера" (пов’язана з колишніми власниками Приватбанку — Ред.)", — уточнила Пахачук.

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Нагадуємо:

Суд визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між Приватбанком і компаніями з групи "Приват" в 2006-2016 роках.

Підставами для такого судового рішення стало те, що "спірними умовами кредитних договорів фактично визначено додаткову плату, що створило ситуацію подвійної оплати за користування кредитом".

Сукупний обсяг нарахувань за процентами за користування кредитом за відповідними кредитними договорами сягає майже 7,5 млрд грн, що в рази перевищує максимальний розмір ліміту кредитних договорів і основну суму боргу за кредитами.

За даними держреєстру, одним із засновників ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" є ТОВ "Скорзонера", кінцевими бенефіціарами якого є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов.

За даними системи YouControl, ТОВ "Скорзонера" ​​є засновником туристичного комплексу "Буковель".