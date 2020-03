Програма кредитів "5-7-9%" буде змінена найближчим часом — джерело

Уряд планує зміни до державної програми кредитування бізнесу "Доступні кредити 5-7-9" .

Про це ЕП повідомив співрозмовник у Мінфіні, йдеться у матеріалі.

За словами джерела, "в програму "5-7-9" потрібно вносити зміни і ми за те, щоб зробити це найближчим часом. На сьогодні ці зміни вже узгоджуються з Мінекономіки та Мінюстом і можуть бути винесені на одне з найближчих засідань Кабміну.

Ці зміни можуть набути чинності раніше квітня, але, звісно, можлива затримка у зв’язку зі зміною уряду".

Співрозмовник повідомив ЕП, що зміни полягають у тому, щоб по-перше, розширити лінійку фінансових інструментів і передбачити опцію фінансового лізингу.

По-друге, є сенс дати можливість брати ці кредити на придбання приміщень, адже перше, що потрібно для того, щоб почати бізнес — це приміщення.

Третя можлива зміна – це підвищення частки тіла кредиту, яка покриваться державним коштом в рамках програми фінансових гарантій з 20% до 40%.

"Ми вже зараз розуміємо, що вийти на видачу 50 тис кредитів в рік не вдасться. Можливо 25-30 тис. Чому так? Основна причина в тому, що банки дуже повільно видають кредити", – каже співрозмовник ЕП в Мінфіні.

"Наприклад, в Приваті "time to say "yes" займає кілька днів, але потім починається процес оформлення документів і в результаті видача кредиту займає до місяця. Початково позиція Мінфіну була в тому, щоб частка виданих кредитів на нові бізнеси була 20-30%. Те, що банки кредитують виключно діючі бізнеси, це рішення банків", – додає він.

В Мінфіні розраховують, що додатковий поштовх цій програмі дадуть комерційні банки, які до неї поступово приєднуються — Райффайзен, ПУМБ та інші.

