Дивимося на можливості держбюджету, пропонуватимемо зміни — Шмигаль

Оновлений Кабінет міністрів переглядатиме державний бюджет на 2020 рік та вноситиме зміни для виконання соціальних зобов'язань.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль по час години запитань до уряду.

"Щодо перегляду бюджету. Працюємо сьогодні і завтра, дивимося на можливості бюджету. І невідкладно, як тільки будемо готові, будемо пропонувати зміни до бюджету, щоб виконати соціальні зобов'язання", - сказав він.

За словами прем'єра, питання щодо бюджетної децентралізації буде розглянуто на урядовому засіданні 11 березня.

"У середу на Кабміні повторно розглянемо питання про надання бюджетної самостійності ще 67 ОТГ, де були проведені вибори ... Тобто, все 1045 громад будуть переведені з другого кварталу на прямі міжбюджетні відносини. Це надасть їм самостійність", - сказав Шмигаль.

Нагадуємо:

Раніше Шмигаль заявляв, що новий уряд планує переглянути державний бюджет в частині збільшення видатків для виплати пенсій.

4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Але попри це ввечері 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду. У списку було 15 прізвищ.

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