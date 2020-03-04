Новий уряд планує переглянути держбюджет - хоче підвищити пенсії

Новий уряд планує переглянути державний бюджет в частині збільшення видатків для виплати пенсій.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради перед своїм призначенням на посаду.

За його словами, перегляд бюджету планується виконати за рахунок зменшення зарплат і премій чиновникам.

"Є ряд викликів. Це недопущення економічної та бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік. Особливо, в частині збільшення виплат і пенсій для простих українців. Є витрати, які ми повинні зменшити. Це стосується зарплат і премій посадових осіб, в тому числі міністрів нового уряду, членів ряду наглядових рад та інших чиновників", - заявив Шмигаль.

За словами Шмигаля, одним із першочергових завдань є погашення боргів із зарплати перед шахтарями.

"Ми не маємо права відвертатися від людей, які щодня ризикують життям, і не допустимо знищення вугільної галузі", - сказав він.

Також новоспечений прем'єр заявив, що необхідно посилити економічний блок уряду.

"Він повинен забезпечити не тільки зростання промисловості і аграрного сектора, що важливо, а й відчуття цього зростання кожному українцю. На даний момент ми побачили тільки зміцнення гривні, що вдарило, на жаль, по експорту, але ніяк не відбилося на добробуті пересічних українців", - сказав Шмигаль.

Нагадуємо:

Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля 4 березня.

Виступаючи перед нардепами Шмигаль заявив, що буде виконувати ті завдання, які президент Володимир Зеленський ставив перед попереднім Кабміном.

Також Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.

До цього нардепи вислухали виступ прем’єр-міністра Олексія Гончарука і проголосували за відставку очільника уряду.

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Економічна правда