Милованов розповів, що він не встиг зробити на посаді міністра

Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що не встиг провести на посаді осучаснення ринку праці.

Про це він повідомив в інтерв’ю для Ліга.Бізнес

Відповідаючи на питання, що Милованов як міністр не встиг зробити, він відповів:

"Ринок праці. Його потрібно осучаснити. У нас тіньовий ринок праці, особливо в ІТ, всі працюють як ФОП, або взагалі нелегально.

Але це насправді дуже конкурентний ринок, люди будують хороші кар'єри, багато інвестують в освіту, платять шалені зарплати. І цей ринок працює. А такі формальні ринки, як державницький, наприклад, чи шахтарі, тут біда", - заявив ексміністр.

На думку Милованова, перезавантаження ринку праці було би однією з найбільших підтримок для громадян.

"...Якби тут влаштувати систему, перезавантажити все це, то це, мені здається, була б одна з найбільших допомог людям. Вони могли би знайти кращу роботу, навчилися би бути більш успішними і заробляти більше. Подивіться навіть на мобільність населення. У нас є законсервовані міста, з яких ніхто нікуди не виїжджає і там зовсім немає роботи", - резюмує ексміністр.

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