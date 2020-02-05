Міжнародні резерви сягнули найвищого рівня з листопада 2012 року — НБУ

Станом на 1 лютого 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 26 292,8 млн доларів США в еквіваленті - у січні вони зросли на 3,9%, сягнувши найвищого рівня з листопада 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Підкреслюється, що збільшення міжнародних резервів у січні зумовлене як успішним розміщенням урядом єврооблігацій, так і операціями НБУ – з управління резервами та на валютному ринку.

Зазначається, що динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

операції уряду з управління державним боргом;

операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку;

переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют).

"Такий обсяг міжнародних резервів покриває 3,9 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - підкреслили в НБУ.

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Нагадаємо:

Національний банк України на початок 2020 року тримав в доларових інструментах 76,7% міжнародних резервів країни, тоді як на 1 лютого 2019 року їхня частка становила 71,7%.

Економічна правда