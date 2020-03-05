Аграрне міністерство може відновити роботу в середині березня
Міністерство аграрної політики і продовольства може відновити роботу з наступного тижня.
Про це повідомив уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"З наступного тижня буде інституційно відновлено роботу Міністерства аграрної політики. Галузь, яка формує 40% валютної виручки та 20% ВВП країни, матиме профільне міністерство", – заявив він.
Нагадуємо:
В кінці серпня 2019 року Верховна Рада затвердила запропонований прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабінету міністрів, в якому Мінагропрод об'єднали з Міністерством розвитку економіки і торгівлі.
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром 17 січня цього року заявив про необхідність розділити деякі міністерства, серед яких і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Тимофій Милованов, який очолював міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу.
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