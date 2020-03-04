Економіка спіткнулась, а митниця має збирати гроші, а не лайки — Зеленський

Президент Володимир Зеленський розкритикував економічну політику уряду та надходження в державний бюджет від митниці.

Про це він повідомив під час позачергового засідання Ради.

"Ми постійно чули про економічний стрибок, але є враження що економіка брала розгін спіткнулась і ризикує проїхатися обличчям по землі.

За два місяці нового року невиконання держбюджету становить 16 мільярдів гривень. 13 мільярдів із них це провал надходжень від митниці.

...нам розповідають про рішучий та безкомпромісний бій з контрабандою та наразі виглядає так, що у цьому бою контрабанда відправляє митницю в нокаут. Митниця повинна збирати не лайки у фейсбуці, а гроші у казну", - підкреслив Зеленський.

Нагадуємо:

4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.

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