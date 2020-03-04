Відставка Маркарової може спричинити занепокоєння іноземних інвесторів — ЗМІ
Іноземні інвестори можуть бути стурбовані можливою відставкою міністра фінансів, у разі змін в політиці Мінфіну.
Про це пише Kyivpost.
Економіст Тімоті Еш у статті пише, що Маркарова користувалась довірою іноземних інвесторів та могла керувати складним портфелем державних банків, включаючи інтереси держави у справі ПриватБанку.
Земельна реформа та ряд інших реформ, вимагає підтримки МВФ та інших міжнародних фінансових інститутів. І швидше за все, ця програма реформ буде більш "м'якою" - йдеться в статті.
"Власників облігацій турбує те, що Уманський (ймовірний новий міністр фінансів - ЕП) думає про іноземних портфельних інвесторів, які при Маркаровой вклали 5 мільярдів доларів в Україну (у вигляді ОВДП - ЕП)" - пише Тімоті Еш.
Економіст також зазначає, що не з'ясоване питання, чи буде Національний банк України заохочувати надання ліквідності для полегшення процесу.
Нагадаємо:
4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.
Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає безпідставними будь-які порівняння поточної боргової політики з випуску ОВДП із фінансовою пірамідою.
25 лютого на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів змогло залучити до бюджету лише 1,6 млрд грн.
Міністерство запропонувало 7-річні гривневі папери, але на них не було великого попиту з боку нерезидентів.
Крім того, останні 2 аукціони Мінфін не знижує ставки за ОВДП.
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