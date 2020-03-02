Маркарова: ОВДП не є фінансовою пірамідою

Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає безпідставними будь-які порівняння поточної боргової політики з випуску ОВДП із фінансовою пірамідою.

Про це вона заявила в інтерв’ю FinClub.

"Фінансова піраміда має дуже чіткі ознаки: коли щось постійно збільшується в ціні, стає дедалі коротшим, не підкріплено нічим – і в якийсь момент "музика закінчується, а стільчиків вистачає не всім".

В історії України були моменти, коли борг ставав дедалі коротшим і досягав вартості 30% річних. У 2008-2009 роках всі казали, що на ринку будують піраміду, бо перекредитовувалися на місяць", – нагадала вона.

Але зараз, за словами Маркарової, ситуація протилежна.

"Сьогодні ситуація чітко протилежна: ми подовжуємо терміни і максимально знижуємо ставки. Можна називати це паралелепіпедом або будь-якою іншою геометричною фігурою, але назва "піраміда" не відповідає дійсності. Ми навіть короткі папери вже розміщаємо тільки час від часу виключно для управління ліквідністю, щоби вибудовувати криву дохідності по всіх інструментах", – наголосила Маркарова.

Нагадуємо:

25 лютого на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики Міністерство фінансів змогло залучити до бюджету лише 1,6 млрд грн.

Міністерство запропонувало 7-річні гривневі папери, але на них не було великого попиту з боку нерезидентів.

Крім того, останні 2 аукціони Мінфін не знижує ставки за ОВДП.