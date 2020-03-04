Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди — заступниця Арахамії

З міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом і міністром економіки Тимофієм Миловановим, який може стати міністром аграрної політики в новому уряді, ще будуть проводитися співбесіди, на посади деяких міністрів є по кілька кандидатур.

Про це повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Я так розумію, що з міністром Кабінету міністрів Дубілетом ще буде додаткова співбесіда. Також має бути додаткова співбесіда з чинним міністром Миловановим на посаду міністра агрополітики", - сказала вона журналістам у вівторок ввечері після завершення робочої наради керівництва фракції у Верховній Раді.

Кравчук також зазначила, що на посади деяких міністрів є кілька кандидатур, і ще тривають співбесіди.

Нагадуємо:

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив рекомендувати парламенту прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.



4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром народного депутата від СН Дениса Шмигаля.

Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.

Також джерела у фракції повідомляли, що замість Дубілета міністром Кабінету міністрів буде призначений Олег Немчинов, а міністром економіки замість Милованова буде Роман Жуковський. Самого Милованова планують призначити міністром агропромислового комплексу.