Профільний комітет рекомендував Раді прийняти відставку Гончарука

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив рекомендувати парламенту прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.



Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна",

За таке рішення висловилися 23 члени комітету з 25 присутніх. Загалом у комітеті працюють 28 парламентаріїв.

У засіданні на даний момент оголошено перерву. Далі президент Володимир Зеленський повинен внести до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єр-міністра, яке комітет розгляне і прийме рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.

Коли саме комітет продовжить засідання для затвердження подання на нового главу Кабміну його голова Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") не сказав. Він пообіцяв повідомити нардепів про це пізніше.

Нагадуємо:

4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром народного депутата від СН Дениса Шмигаля.

Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.