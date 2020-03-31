Найбільша авіакомпанія США American Airlines проситиме 12 мільярдів доларів держдопомоги
Найбільша американська авіакомпанія American Airlines заявила, що проситиме в уряду 12 млрд доларів фінансової підтримки через негативний вплив коронавірусу.
Про це повідомляє ВВС.
У листі керівництва компанії до співробітників йдеться, що це допоможе "подолати навіть найгірші із можливих сценаріїв у майбутньому".
Зазначається, що персонал авіакомпанії обіцяють не відправляти у відпустки за свій рахунок, також співробітникам пообіцяли не скрочувати зарплати і пільги протягом наступних 6 місяців.
Водночас працівникам запропонують "розширені можливості відпустки і дострокового виходу на пенсію".
За даними агентства Bloomberg, у 2019 році компанія отримала 2,9 млрд доларів прибутку, виплати дивідендів акціонерам - 1,3 млрд доларів.
Нагадаємо:
Світові авіакомпанії масово скорочують свої трафіки на тлі закриття кордонів у зв'язку із поширенням коронавірусу.
Економічна правда
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