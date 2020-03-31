Ексміністр економіки: Закон про землю повторить ваучерну приватизацію

Ексміністр економіки Тимофій Милованов наголошує, що через обмеження для юридичних осіб у прийнятому закону про обіг земель постраждає економіка та самі власники земель.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook

"Прийнятий закон про землю повторить ваучерну приватизацію. Але тепер з землею.

В той же час, обмеження які залишаються на ринку землі, роблять його обрізаним і неефективним. Перші три роки юридичні особи - компанії - не зможуть купувати землю.

Але економіка побудована на компаніях. Компанії більш ефективні ...Виключення компаній з ринку землі - це удар по розвитку галузі", - пише Милованов.

На його думку обмеженням для юросіб будуть обходити через підставних людей, таким чином нарощуючи концентрацію земель.

"В той же час, люди, які звикли до сірих схем і мають вільну готівку, зможуть скористатись новим ринком землі для накопичення великих обсягів землі. Так само як в 1990 певні групи людей захопили підприємства через ваучери, скупаючи іх за безцінь та використовуючи підставних осіб. Цього разу, землю можуть скупити через десятки чи сотні підставних осіб, кожна з яких придбає по 100 га.

Ці схеми продовжать процес концентрації контролю над землею в Україні. А тому, що такі схеми не будуть використовуватись чесним бізнесом, на ринку буде обмежена конкуренція.

Значить, сьогоднішні власники землі не отримають справедливу ціну і будуть знов обмануті", - пише ексміністр.

Як вихід із ситуації, Милованов пропонує надати можливість юридичним особам приймати участь в ринку землі з самого початку.

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Нагадуємо:

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Зокрема, згідно закону з 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.

Економічна правда