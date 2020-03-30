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ВР дозволила "Укрспирту" виготовляти сировину для антисептиків

Понеділок, 30 березня 2020, 18:59
 

Верховна Рада підтримала законопроєкт №3275, який, зокрема, дозволяє виготовляти дезінфікуючий засіб (сировину для антисептиків) на базі заводів ДП "Укрспирт".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що під ці потреби працюватимуть додаткові заводи "Укрспирту".

"До 30 квітня ДП "Укрспирт" виготовлятиме дезінфікуючий засіб відразу на базі своїх заводів.

Процедура така: вітчизняні виробники надають нам тару, ми виробляємо спирт, проводимо його денатурацію та виготовляємо дезінфікуючий засіб (за затвердженою рецептурою). Увесь процес відбувається під наглядом працівників Державної податкової служби", - пояснив в.о. голови ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

Нагадаємо:

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019).

За це рішення проголосували 312 депутатів.

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Економічна правда

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