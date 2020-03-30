"Антикоронавірусний" пакет: що буде ухвалювати Рада для полегшення життя населення та бізнесу

30 березня Верховна Рада може розглянути низку законопроєктів для зменшення впливу коронакризи на населення та бізнес.

Перший. Зміни до бюджету і створення Фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками

Передбачений в документі обсяг фінансування фонду – 97,1 млрд грн.

Передбачається, що фонд буде поповнюватися бюджетним коштом, а також за рахунок грантів, запозичень.

За рахунок Фонду пропонують профінансувати:

доплати до зарплат медикам;

закупівлю медикаментів та обладнання, необхідних для боротьби з вірусом;

соціальні виплати окремим категоріям населення, у тому числі пенсіонерам;

фінансову підтримку державних та комунальних підприємств, у тому числі через надання дотацій;

поповнення статутного капіталу державної іпотечної установи; обслуговування та погашення державного боргу.

На період карантину Фонд виплачуватиме такі види виплат:

допомога по тимчасовій непрацездатності;

допомога по вагітності і пологах;

щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань та членам їх сімей;

витрати на лікування потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань;

допомога по безробіттю;

допомога на поховання;

поточні видатки на утримання апаратів фондів.

Законопроєкт №3279 про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет на 2020 рік", зокрема, передбачає зменшення доходів з 1095,58 млрд грн до 972,635 млрд грн.

При цьому, передбачено збільшення видатків - із 1184,010 млрд грн до 1263,225 млрд грн.

Відповідно до чинного законодавства, на 31 грудня 2020 року граничний обсяг держборгу визначений в сумі 2045,148 млрд грн, у законопроєкті його пропонують збільшити до 2386,791 млрд грн.

Другий. Антикризовий законопроєкт

Пропонується до 30 червня продовжити мораторій на проведення неподаткових перевірок. До 31 травня буде діяти звільнення від штрафів та пені по ЄСВ, а також мораторій на перевірки по ньому.

Крім того, до 31 травня пропонують продовжити строки подачі скарг по податках та ЄСВ.

Водночас орендарі, які не можуть користуватися нерухомістю або іншим майном через карантин, звільняються від сплати орендної плати.

Також законопроєкт передбачає збільшення лімітів для ФОПів-"спрощенців". Нові ліміти для 1-ї, 2-ї та 3-ї груп "спрощенців" становитимуть 2 млн, 5 млн та 7 млн грн відповідно.

Крім цього, проєкт передбачє низку заходів для медицини. Зокрема, для безперебійних поставок необхідних медикаментів пропонують звільнити від ПДВ обіг профільних ліків та медзасобів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

А для виробників дезінфекторів пропонують тимчасово прибрати обов’язок реєстрації продукції в МОЗ, щоб всі бажаючі швидко могли почати їх виробництво.

Заходи для громадян. Пропонується додати карантин до підстав для отримання допомоги по частковому безробіттю.

Також пропонують тимчасово звільнити від штрафів та пені взяті до 2017 року споживчі кредити, а також заборонити банкам підвищувати відсоткові ставки по всім кредитним договорам.

Також планують забезпечити автоматичне продовження соціальних виплат на період карантину – в цей час не треба буде йти в спеціалізовані органи чи проходити комісії для подовження терміну виплат.

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Третій. Процесинг карток через "Укрпошту"

Як пояснюють в "Укрпошті", прийняття закону надасть можливість людям відкривати поштові рахунки через Укрпошту.

Проєкт, зокрема, передбачає розширення спектра фінансових послуг та надання можливості Укрпошті відкривати й обслуговувати поштові рахунки на території України для зарахування зарплати, пенсій, державних соціальних допомог, торговельної виручки, виконувати розрахункові банківські операції, а також - здійснювати валютообмінні операції, проводити емісію платіжних карток для обслуговування поштових рахунків тощо.

Крім цього, українці можуть відкривати депозити, щоб зберігати гроші, оплачувати карткою комунальні та інші послуги, а також зможуть приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

А вклади, залучені Укрпоштою, будуть прирівнюватися до банківських вкладів. Укрпошта також стане учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

При цьому передбачається, що Укрпошта не кредитуватиме фізичних осіб та суб’єктів господарювання за рахунок власних коштів.

Четвертий. "Антиколомойський" законопроєкт

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

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П'ятий. Ринок землі

На засіданні фракції "Слуги народу" депутати вирішили переглянути земельний законопроєкт.

Основні зміни такі:

У перші два роки буде діяти обмеження на покупку землі – не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки, як передбачено нинішнім проєктом.

З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.

Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішене на референдумі.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться в понеділок, 30 березня.

Економічна правда