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Зеленський - депутатам: У ваших руках фінансова підтримка нашої економіки

Понеділок, 30 березня 2020, 16:50
 

Президент Володимир Зеленський закликав депутатів проголосувати за законопроекти, необхідні для підписання меморандуму з МВФ.

Про це він сказав під час виступу у Раді.

"Для нас дуже важлива підтримка економіки України. Дуже важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з МВФ і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон землю та банківський закон. 

Ви прекрасно знаєте суми, які ми можемо отримати через меморандум з МВФ. Сьогодні важливо підтримати нашу економіку. Це кров для нашої економіки", - підкреслив він.

За його словами, всі розуміють, що є багато питань до законів та відносин з міжнародними партнерами, але у цій ситуації не можна ділитися "на провладну партію і опозицію".

"У нас не може бути ніякої опозиції під час кризової ситуації через кооронавірус. Тому я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Саме в руках ваших, від вашого голосування сьогодні дійсно залежить, чи буде ця дуже важлива фінансова підтримка економіки, чи цього не станеться.

Від кожного з вас це дійсно залежить. У мене теж багато запитань до цієї ситуації, але я вас дуже прошу підтримати ці законопроекти. Вони важливі для українського народу", - сказав президент, звертаючись до депутатів.

Нагадаємо:

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

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На засіданні фракції "Слуги народу" депутати вирішили переглянути земельний законопроєкт.

Основні зміни такі:

У перші два роки буде діяти обмеження на покупку землі не більше 100 га в одні руки. З 2023 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки, як передбачено нинішнім проєктом

З 2021 до 2023 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.

Також в перші два роки буде діяти заборона на продаж державної землі.

Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішене на референдумі. 

Економічна правда

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Зеленський Рада МВФ ринок землі

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