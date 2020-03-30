Гендиректор Glovo: Якщо возити товар буде небезпечно, припинимо всі операції

Генеральний директор Glovo в Україні Дмитро Расновський заявив, що компанія припинить всі операції, якщо возити товар у зв'язку із поширенням коронавірусу буде небезпечно.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Page.

"Якщо в якийсь момент в компанії зрозуміють, що з таким рівнем епідемії возити товар буде небезпечно, Glovo припинить всі операції", - наголосили в компанії.

За словами Расновського, попит на доставку зростає, особливо на медикаменти та продукти харчування.

"Частково це пов'язано з панікою, частково - покупці просто намагаються знизити число контактів", - пояснив він.

"Проблема в тому, що скорочується купівельна спроможність: грошей у людей більше не стає. І чим довше буде карантин, тим більше це буде позначатися на всьому ринку, в тому числі на доставці.

Надприбутків немає: компанія, де може, знижує ціну на доставку (з аптек 1 грн замість 60 грн раніше), інвестує в роботу кур'єрів. До того ж, через зниження купівельної спроможності попит обмежений.

Сам по собі карантин не означає, що доставка весь час зростає. Попит зростає, але одночасно з цим закривається велику кількість ресторанів.

Через це підвищуються дистанції доставки, доставка займає більше часу - досвід користувача погіршується, тому що ніхто не хоче довго чекати. При цьому зростають компенсації кур'єрам", - визнав гендиректор Glovo в Україні.

Расновський визнав, що низка гравців на ринку не зможуть пережити кризу та покинуть його, а для тих, хто виживе, - це шанс наростити свою частку.

Нагадаємо:

Сервіс кур'єрської доставки товарів Glovo запроваджує заходи по запобіганню поширенню коронавірусу, які, зокрема, передбачають безконтактну доставку, онлайн-платіж та доставку без підпису.