Сервіс Glovo запускає послугу доставки без "підпису"

Сервіс кур'єрської доставки товарів Glovo запроваджує заходи по запобіганню поширенню коронавірусу, які, зокрема, передбачають безконтактну доставку, онлайн-платіж та доставку без підпису.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, послуга "доставка без "підпису" - передбачає те, що користувачам сервісу не потрібно підписувати замовлення у додатку після його отримання.

Також користувачі можуть використовувати послугу "безконтактна доставка" - можна просити кур'єра залишити замовлення в обраному місці, наприклад, під дверима квартири.

Також компанія рекомендує використовувати безготівковий розрахунок.

Крім цього, у Glovo додали, що забезпечують кур'єрів масками, рукавичками та антисептичними засобами для безпечного здійснення замовлень.

Для співробітників офісу налагодили віддалену роботу.

У компанії зазначають, що у зв'язку із карантином спостерігають зміни у попиті - особливо швидко зростає кількість замовлень у баблах "Аптеки" та "Супермаркети", також значно зріс середній чек у цих категоріях. У баблі "Ресторани" серед користувачів залишаються популярними заклади, які продовжують готувати виключно для доставки.

"Сервіс продовжує працювати у звичному режимі, але з посиленими застережними заходами для кур'єрів, партнерів та користувачів: закупка і поширення захисних масок і антисептичних засобів серед кур'єрів, розміщення антисептичних засобів у партнерських закладах і Glovo-центрах, мінімальний контакт з продуктами при оформлені доставки - наявність безконтактної доставки замовлень та можливість безготівкового розрахунку.

Сервіс готовий до збільшення кількості замовлень, яке прогнозує команда у найближчі декілька тижнів", - йдеться у повідомленні.



Економічна правда