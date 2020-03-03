G7 намагатиметься зменшити економічний вплив від коронавірусу

Міністри фінансів країн Групи семи заявили, що будуть використовувати всі наявні інструменти політики для досягнення сильного, стійкого глобального зростання і захисту від ризиків зниження, створюваних коронавірусом.

Про це повідомляє Reuters.

Міністри фінансів Групи семи готові вжити заходів, включаючи фіскальні, де це буде доречно, заявив міністр фінансів Японії Таро Асо. Центральні банки будуть продовжувати підтримувати стабільність цін і економічне зростання.

"Ми підтвердили нашу прихильність до прийняття всіх відповідних політичних заходів для захисту економіки від ризиків зниження, пов'язаних з коронавірусом, ми готові до подальшої співпраці щодо своєчасних і ефективних заходів", - сказав Асо після телефонного дзвінка з іншими міністрами G7.

Він не вдавався в подробиці і сказав, що політична відповідь буде варіюватися від країни до країни.

На питання, чи будуть всі відповідні політичні кроки включати в себе як грошово-кредитну, так і фіскальну політику, Асо відповів: "Так, все буде включено, як грошово-кредитні, так і фіскальні кроки."

Минулого тижня світові фондові індекси зазнали краху через побоювання, що викликані епідемією порушення в ланцюжках поставок, виробництві продукції і глобальних поїздках можуть завдати серйозного удару по світовій економіці, яка намагається оговтатися від американо-китайської торгової війни.

Коронавірус, який з'явився в центральному китайському місті Ухань наприкінці минулого року, поширився по всьому світу за останній тиждень, і тепер більше нових випадків захворювання з'являється за межами Китаю, ніж всередині країни.

У світі налічується понад 90 000 випадків захворювання, причому більше 80 000 з них - в Китаї, а зараження з'являються в 77 інших країнах і територіях, причому Україна є останньою країною, яка повідомила про свій перший випадок.

Європейська правда