"Укравтодор" підписав контракт з турецькою компанією на будівництво мосту в Запоріжжі

"Укравтодор" підписав контракт з турецькою компанією Onur Taahhut на будівництво мосту в Запоріжжі, термін угоди - 4 роки, але в "Укравтодорі" обіцяють завершення об’єкту через 2 роки.

Відповідний документ підписали голова відомства Олександр Кубраков та представники турецької сторони.

"Ми очікуємо що роботи на цьому об’єкті почнуться з наступного тижня. Термін угоди розрахований на 4 роки.

Але є наш внутрішній термін - 2 роки. Я думаю це досить швидкий термін", - повідомляє Кубраков.

Кубраков запевнив, що для турецької компанії будівництво мосту є іміджевим проєктом і наголосив, що наразі на міст вже виділено 1,25 мільярда гривень .

"Будівництвом буде займатися компанія в якій є репутація, для неї це іміджевий об’єкт. Терміни, якість і інші показники будуть виконані.

...Зараз вже виділено 1 млрд 250 мільйонів. 740 мільйонів - це перехідні кошти з 2019-го року - перерозподілений спецконфіскат. І 500 мільйонів із загального фонду", - підкреслює Кубраков.

Нагадуємо:

Тендер на добудову мосту в Запоріжжі виграла турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, вона запропонувала 11,9 мільярда гривень, початкова ціна на аукціоні сягала 12,3 мільярда гривень.