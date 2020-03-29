У Мінінфраструктури пояснили, як громадяни можуть повернути квитки на скасовані через коронавірус потяги
Пасажири, які не змогли здійснити заплановані рейси через припинення пасажирських перевезень залізницею, можуть повернути квитки у будь-якій залізничній касі, однак вже після завершення карантину.
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму telegram-каналі.
Кошти будуть зараховані автоматично на картку впродовж 30 календарних днів, а комісію можуть повернути окремим платежем (смс-повідомлення про зарахування коштів надходить не завжди - ЕП).
Якщо квитки, придбані онлайн, були надруковані в залізничній касі, то їх можна буде повернути після завершення карантину.
Якщо квиток придбаний онлайн, але дата відправлення потяга минула, потрібно надрукувати квиток на принтері та керуватися правилом "Якщо квиток придбаний у касі".
Нагадаємо:
В "Укрзалізниці" запевнили, що компенсують 100% вартості квитків на усі потяги, які мали відправитись після 18 березня.
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