Через коронавірус банк Канади вдруге знизив облікову ставку

Для підтримки економіки на фоні викликаної пандемією Covid-19 кризи, банк Канади знизив облікову ставку вдруге за місяць до рівня 0,25%.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми знизили нашу облікову ставку на 50 базових пунктів до рівня 0,25%. Це позачергове рішення встановлює облікову ставку на її найнижчому рівні з метою підтримки канадської фінансової системи та економіки під час пандемії Covid-19", - повідомив голова Національного банку Канади Стівен Полоз.

Він додав, що Нацбанк Канади також запускає дві нові програми, покликані підтримати ліквідність ринку.

Нагадуємо:

13 березня канадський Нацбанк вже позачергово знизив облікову ставку на ті самі 50 базових пунктів до рівня 0,5%.

Востаннє облікова ставка в Канаді опускалася до рівня 0,25% більше 10 років тому, під час фінансової кризи 2009 року.

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