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Фондовий ринок США закрився падінням

Субота, 28 березня 2020, 11:00
 

27 березня на Нью-Йоркській фондовій біржі торги п'ятниці завершились падінням ключових індексів.

Про це свідчать дані торгів.

Dow Jones знизився на 4,06%, індекс S&P 500 подешевшав на 3,37%, індекс NASDAQ Composite подешевшав на 3,79%.

Кількість здешевілих паперів (2270 - ЕП) перевищила кількість закритих в плюсі ​​(640 - ЕП), а котирування 26 акцій практично не змінилися. На фондовій біржі NASDAQ 2063 компаній подешевшали, 647 виросли, a 29 залишилися на рівні попереднього закриття.

Ціни на ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у травні знизилися на 3,36%, до 21,84 дол за барель. Нафта Brent з постачанням у травні подешевшала на 4,86%, до позначки 25,06 дол за барель.

 Нагадуємо:

26 березня ключові індекси підвищилися на 5,6%-6,4% за підсумками торгової сесії на Нью-Йоркській фондовій біржі.

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