Авіаперевізники “на карантині” стикаються з проблемою паркування літаків
Після скорочення рейсів, через брак місць в аеропортах перед авіаперевізниками виникла проблема в розміщенні літаків.
Про це повідомляє ЦТС з посиланням на CNN
Видання повідомляє, що "парковка" літака в аеропортах - досить дорогий захід. Так, у великих європейських хабах така послуга може коштувати до 285 доларів в годину.
"Матеріальні складнощі, пов'язані з приземленням тисяч літаків, ускладнюються технічними вимогами, висунутими для зберігання літаків", - пише видання.
Для обслуговування необхідний слив різних рідин, зачехление двигуна, захист зовнішніх елементів, ілюмінаторів і шин, поряд з іншими завданнями, характерними для кожного літака. Якщо літак припаркований і не обслуговується, витрати на нього знижуються.
Як правило, аеропорт здає землю в оренду компаніям-сховищ, які потім надають послуги зберігання кінцевому споживачеві. Однак буває і по-іншому.
Наприклад, в аеропорту Копенгагена було прийнято оригінальне рішення для створення нових паркувальних місць. Дві з трьох злітно-посадкових смуг аеропорту були тимчасово виведені з експлуатації і використовуються для розміщення літаків разом з рубіжними доріжками. Станом на 19 березня повітряна гавань столиці Данії обслуговувала приблизно на 58% менше злетів і посадок.
Також літаки можуть зберігатися в колишніх аеродромах, як наприклад в Pinal Airpark. Там середні ставки щомісячної плати за паркування знаходяться в діапазоні, який сегментується за ваговими категоріями повітряних суден - від 56 до 300 дол в місяць.
У Борисполі повідомили, що в даний момент зайняті близько 70% стоянок, правда, загальне їх число розкривати не стали, посилаючись на секретність інформації. В аеропорту Київ відповіли, що близько 80 стоянкових місць для літаків зайняті приблизно третину.
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