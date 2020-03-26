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Арт-завод "Платформа" безкоштовно надав Rozetka приміщення під склади

Четвер, 26 березня 2020, 12:33
 

Власник київського арт-заводу "Платформа" Офер Керцнер безкоштовно надав інтернет-магазину Rozetka 10 тисяч квадратних метрів приміщень під склад.

Про це повідомив власник Rozetka Владислав Чечоткін в Facebook

"Минулого тижня власник арт-заводу платформа Офер Керцнер безкоштовно віддав нам 10 тисяч квадратних метрів простору під склад.

Він дізнався, що нам валять замовлення на продукти харчування, що ми повинні закривати потреби людей, а наших потужностей уже не вистачає.

За словами Чечоткіна на арт-заводі організували склад, на якому будуть зберігатися продукти першої необхідності: крупи, цукор, макарони і тд.

Нагадуємо:

"Нова пошта" разом із партнерами - інтернет-магазином Rozetka та торгівельною мережею "АТБ" - запускає у тестовому режимі послугу доставки продуктів харчування.

Міністерство охорони здоров'я обговорило з онлайн-рітейлером ROZETKA алгоритми доставки продуктів харчування і побуту в умовах карантину і потенційного надзвичайного стану.

Економічна правда

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