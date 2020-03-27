У лютому середня зарплата зросла на 120 гривень — Держстат

Розмір середньої зарплати в Україні у лютому 2020 року становив 10 847 гривень - це на 120 гривень більше, ніж у січні.

Про це повідомляє Держстат.

Зазначається, що найбільше отримують представники страхової і фінансової сфери - у середньому 21 606 грн на місяць. У лютому зарплати у цій сфері зросли на 7,6%.

Середні зарплати в IT-галузі - 18 653 грн, зростання у лютому - 4%.

Серед сфер, де найнижчі зарплати, - готельно-ресторанний комплекс та медична галузь. У лютому медики в середньому отримували 7 471 грн (зростання на 2,4%), а працівники ресторанів і готелів - 7 411 грн (зростання на 0,2%).

У регіональному розрізі найвищі зарплати у Києві - у середньому 16 447 грн за місяць, найменші - у Чернівецькій області (8 384 грн).

Нагадаємо:

У січні 2020 року середня зарплата становила 10 727 гривень на місяць.