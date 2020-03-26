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Світовий банк і МВФ закликали G20 відкласти стягнення боргів з найбідніших країн

Четвер, 26 березня 2020, 13:44
 

Світовий банк і Міжнародний валютний фонд закликали країни "Великої двадцятки" відкласти стягнення боргів за кредитними договорами з урядами найбідніших країн світу.

Про це йдеться у спільній заяві Світового банку і МВФ.

"Спалах коронавірусу, ймовірно, може мати серйозні економічні та соціальні наслідки для найбідніших країн.

Ми закликаємо країни-члени G20 призупинити стягнення боргів з таких країн відповідно до двосторонніх кредитних угод", - йдеться у повідомленні.

Світовий банк і МВФ закликали країни G20 визначити перелік держав, які мають несприятливу боргову ситуацію і надати пропозиції щодо пом'якшення боргового навантаження.

Нагадаємо:

Через пандемію коронавірусу світовій економіці загрожує "серйозний удар", який може бути навіть більшим, ніж у 2009 році, та вимагатиме безпрецедентної реакції, заявили в МВФ.

Економічна правда

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МВФ Світовий банк G20 коронавірус

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