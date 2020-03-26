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BlaBlaCar закликав користувачів відмовитися від поїздок

Четвер, 26 березня 2020, 12:23
 

Сервіс пошуку попутників BlaBlaCar продовжує працювати, але закликає користувачів відмовитися від поїздок, окрім випадків виключної необхідності.

Про це йдеться у листі директора BlaBlaCar Ніколаса Брюссона.

"Ми наполегливо рекомендуємо дотримуватись офіційних рекомендацій уряду України, щоб захистити себе та інших: плануйте лише термінові поїздки, відповідно до урядових інструкцій", - йдеться у листі.

 

Нагадаємо:

Починаючи з 18 березня, українська платформа карпулінгового сервісу BlaBlaCar тимчасово призупинила усі внутрішні і міжнародні автобусні маршрути, у тому числі - на платформі Busfor.

Економічна правда

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авто транспорт компанії BlaBlaCar

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