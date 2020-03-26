У сервісі Zakaz.ua розповіли, наскільки зросла кількість замовлень під час карантину

Комерційний директор сервісу доставки продуктів Zakaz.ua Євген Нетреба заявив, що за перші кілька днів карантину кількість замовлень зросла на 80%.

Про це він розповів виданню AIN.UA.

"Якщо брати загальні тенденції зростання кількості замовлень, то традиційно можна виділити грудень і березень.

Звичайно, після того, як в пресу надійшли перші повідомлення про введення карантину, ми спостерігали стрибкоподібне зростання попиту на наші послуги. За перші кілька днів кількість замовлень зросла на 80%. Із ростом кількості замовлень зріс і дохід компанії Zakaz.ua - це взаємопов'язано", - сказав Нетреба.

За його словами, серед товарних категорій лідером за всіх часів була мінеральна та питна вода, зараз ця тенденція зберігається.

Крім цього, за словами комерційного директора Zakaz.ua, виріс попит на борошно, крупи, олію, молочні та м'ясні продукти, антисептики, овочі, туалетний папір, серветки, рушники.

"Ситуація з коронавірусом застала нас зненацька. Ми відреагували досить оперативно і почали розширювати штат за рахунок збирачів замовлень і кур'єрів.

На даний момент кур'єрів практично укомплектували, оскільки відгукнулися багато дружніх контактів. Також цьому сприяло просідання ринку таксі за кількістю перевезень пасажирів: водії почали шукати нові способи заробітку", - зазначив Нетреба.

Водночас сервіс все ще набирає людей, які готові комплектувати товари для клієнтів у магазинах.

Також комерційний директор сервісу розповів, що Zakaz.ua на ринку з 2010 року та є лідером у цій сфері, але поки конкуренції не бачить.

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