Оптова торгівля і продаж кормів: Кабмін дозволив деякі види діяльності бізнесу під час карантину
Кабінет міністрів на засіданні 25 березня на період карантину зняв заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами та частково - дозволив пасажирські перевезення.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
"Ми постійно ведемо діалог з бізнесом, ми почули бізнес і врахували їх пропозиції. Спільно напрацьовані зміни є важливими з точки зору забезпечення продовольчої, економічної та енергетичної стабільності держави.
Нам важливо забезпечити українців усім необхідним на час карантину, зберегти робочі місця, і разом з тим, дотримуватися заходів безпеки", - заявив міністр Ігор Петрашко.
Зокрема, на період карантину зняли заборону щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.
"Крім того, уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень, які здійснюються підприємствами для виробничих потреб.
Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також під час пасажирських перевезень, є забезпечення відповідного персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
Економічна правда
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