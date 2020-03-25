Кабмін продовжив карантин до 24 квітня і ввів надзвичайну ситуацію
Середа, 25 березня 2020, 14:06
Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.
Джерело: засідання уряду 25 березня
Деталі: Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів. У режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.
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