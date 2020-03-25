Всі розділи
Укр / Рус

Кабмін продовжив карантин до 24 квітня і ввів надзвичайну ситуацію

Середа, 25 березня 2020, 14:06
 

Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Джерело: засідання уряду 25 березня

Деталі: Режим надзвичайної ситуації запроваджений по всій території України на 30 днів. У режим надзвичайної ситуації переведена Єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також подовжені на 30 днів до 24 квітня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін пропонує посилити покарання за незаконний експорт медтоварів 25 березня 2020, 13:39
Кабмін зареєстрував у Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт 24 березня 2020, 17:07
Кабмін узгодив із МВФ і затвердив фінальну версію "антиколомойського закону" — ЗМІ 24 березня 2020, 12:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!