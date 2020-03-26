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Курс валют на 26 березня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Четвер, 26 березня 2020, 11:00
 

26 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,99 - 28,05 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua. 

На 10:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,07 - 28,12 гривні;

Євро – 30,66 - 30,71 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,41 гривні. Євро купують по 29,87 гривні, продають по 30,73 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,05 - 28,23 гривні, євро - 30,07 - 30,50 гривні.

Знати більше: Крапля валеріани від НБУ: Що відбувається з банками і курсом гривні

Нагадаємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 27,95 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,26 гривні (25 березня - 30,10 гривні).

Через зменшення ажіотажу на валютному ринку Національний банк другий день поспіль не продає валюту для згладжування коливань курсу гривні.

Економічна правда

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