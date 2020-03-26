Курс валют: НБУ знову не виходив на міжбанк, спекулянти підтягували котирування "за вуха"

Міжбанківський ринок стартував з рівнів 27,84/27,90 гривень за долар, що було навіть нижче закриття вівторка 27,92/27,99.

Але вже до 12 години, як повідомляє Finance.ua великі продавці виставили свої обсяги продажу валюти - і курс просів до 27,95/27,98 і зовсім до 27,90/27,96 до обіду.

Цей рівень протримався до 14:00 і мав всі можливості залишитися в цих межах до кінця сесії, але тут для спекулянтів вчасно прийшла новина про рішення Кабміну щодо продовження карантину і надзвичайної ситуації по всій території країни.

В результаті долар завершення сесії виріс до 27,99/28,05 хоча в середині дня котирування йшли на зниження.

НБУ вже другий день поспіль не виходив на міжбанк, тому що особливої потреби в цьому не було.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні на 18 копійок, встановивши його на 26 березня на рівні 27,95 гривні за долар. Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,26 гривні (25 березня - 30,10 гривні).

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Нагадуємо:

Через зменшення ажіотажу на валютному ринку Національний банк другий день поспіль не продає валюту для згладжування коливань курсу гривні.

Економічна правда