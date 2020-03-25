Оточення Порошенка продало Новинському газову компанію з ліцензією у 60 разів дорожче, ніж купило в держави – ЗМІ

Люди з оточення Ігоря Кононена і Петра Порошенка продали компанії Regal Petroleum Вадима Новинського компанію "Аркона Газ-Енергія" зі спецдозволом на розробку і видобуток газу у Полтавській області у 60 разів дорожче, ніж купили у держави.

Про це повідомляють "Схеми".

"Розслідування "Схем" виявило, що фірма "Аркона Газ-Енергія" була пов’язана з людьми з оточення Ігоря Кононенка та Петра Порошенка, і в часи президентства останнього купила цей дозвіл у держави поза конкурсом і задешево - заплативши в бюджет менше ніж 4 мільйони гривень, хоча були інші претенденти, готові заплатили більше", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тепер компанія Новинського купила цю фірму, основний актив якої - ліцензія на видобуток газу, у екс-власників у 60 разів дорожче.

Відповідно до офіційного реєстру, станом на 23 березня, власниками компанії "Аркона Газ-Енергія" значились Ігор Мичко, Олександр Нещотний, Дмитро Волонець та Олег Ольховий.

Олег Ольховий, який мав найбільшу частку в компанії перед продажем, це колишній директор спортивного клубу "5 елемент", який належить Петру Порошенку та Ігорю Кононенку.

Також у розслідуванні, опублікованому взимку 2018-го року, журналісти встановили, що до організації структурування цієї фірми мала стосунок дружина Олексія Маловацького – юриста з команди Петра Порошенка, члена Вищої ради правосуддя в часи його президентства", - пишуть "Схеми".

Повідомляється, що після розслідування журналістів НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем чиновниками Держгеонадр під час видачі "Аркона Газ-Енергія" спецдозволу на розробку Свистунківсько-Червонолуцького родовища в Полтавській області.

Як повідомили журналістам у прес-службі НАБУ, розслідування триває і досі.

У прес-службі Порошенка заявили, що той "не мав і не має жодного відношення до цієї історії. Прив’язування за вуха його імені є маніпуляцією".

Ігор Кононенко свій зв’язок з фірмою "Аркона Газ-Енергія" також заперечив.

"Не маю жодного відношення до цієї компанії", - заявив він у коментарі "Схемам".

Водночас Кононенко не приховує своє знайомство з одним із власників компанії - Олегом Ольховим, який очолював спорт-клуб "5 елемент".

"Олег працював директором клубу 14 років тому, чим він займався потім, я не цікавився", - зазначив він.

Нагадаємо:

Британська компанія Regal Petroleum оголосила про розширення своєї діяльності в Полтавській області на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище через придбання за 8,6 млн доларів. ТОВ "Аркона Газ-Енергія", яке володіє відповідним спеціальним дозволом.

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" є українською компанією. Відповідно до її аудійованої фінансової звітності за 2019 рік її чисті активи становили 2,6 млн грн (0,1 млн дол.), а збитки після оподаткування – 1,6 млн грн (0,06 млн дол. США).

ТОВ "Аркона Газ-Енергія" володіє спеціальним дозволом, що передбачає геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислова розробка) на Свистунківсько-Червонолуцькому родовищі, яке розташоване в Полтавський області.

Дозвіл надає право розробки ділянки площею 97 км2, яка знаходиться приблизно в 15 км на схід від Свиридівського родовища, на якому здійснює видобуток вуглеводнів один з активів британської Regal Petroleum. Спецдозвіл був виданий ТОВ "Аркона Газ-Енергія" в травні 2017 року строком на 20 років.