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Українські IT-фахівці запустили сервіси пошуку поїздок для медпрацівників

Середа, 25 березня 2020, 14:59
 

На тлі карантину та поширення коронавірусу українські IT-фахівці запустили 2 сервіси пошуку поїздок для медичних працівників - "Підвези лікаря" і "Волонтерське Таксі".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що 20 березня киянин Андрій Приходченко, який працює в TEDx (Київ) і дизайнерській компанії Reprezent, створив онлайн-сервіс "Підвези лікаря".

За його словами, це агрегатор поїздок, який дозволя водіям знайти попутників та навпаки, сервіс насамперед орієнтовани на працівників медичної галузі.

Замовити поїздку можна у всіх містах України.

22 березня засновник і розробник української соцмережі Soul Руслан Чешко створив сервіс "Волонтерське Таксі" на платформі Soul.

Повідомляється, що у сервісі можна залишити заявку по необхідному маршруту як тим, хто потребує транспорту, так і водіям, які готові допомогти з перевезенням.

Сервіс дозволяє водіям брати більше одного попутника.

"Найближчим часом розробники планують надати можливість медпрацівникам вказати свій статус і мати пріоритет на карті у вигляді спеціальної геомітки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Bolt і Uber підвозитимуть медпрацівників у Києві безкоштовно.

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