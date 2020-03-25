У "ДТЕК" прокоментували борги за газ для Луганської ТЕС

У "ДТЕК Енерго" заявили, що з липня 2019 року Луганська ТЕС змушена була перейти на газ в умовах критичного дефіциту вугілля, але собівартість виробництва електроенергії на газі істотно перевищує максимальні ціни на електроенергію на ринку.

Про це заявили у прес-службі компанії.

"З липня 2019 р Луганська ТЕС була змушена перейти на газ від АТ НАК "Нафтогаз України" в умовах критичного дефіциту вугілля, який виник через изку інфраструктурних і політичних проблем в регіоні.

Це дозволило забезпечити стабільні поставки електроенергії жителям Луганської області і уникнути віялових відключень в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що собівартість виробництва електроенергії на газі перевищує істотно максимальні ціни на електроенергю на ринку.

"Для економії природного газу з 25 серпня минулого року ДТЕК Луганська ТЕС була змушена перейти на роботу одним енергоблоком.

Ситуація ускладнюється також іншими факторами: незатребуваність вітчизняною генерації через імпортної електроенергії і заборгованість ДП "Енергоринок" перед "ДТЕК Східенерго" за вже відпущену електроенергію, яка склала майже 1,9 млрд грн", - додали в "ДТЕК".

У компанії зазначили, що ці обставини привели до дефіциту обігових коштів.

"Питання стабільного енергопостачання Луганської області - це питання національної та енергетичної безпеки України, який повинен розглядатися на державному рівні.

Відключення поставок газу для Луганської ТЕС неминуче призведе до аварійного відключення електростанції через відсутність палива. Як наслідок, близько 1 млн жителів області можуть залишитися без електрики, будуть знеструмлені дитячі сади, школи, лікарні, і об'єкти критичної інфраструктури регіону. Також буде порушено енергопостачання підрозділів ЗСУ, які розташовуються поблизу станції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше видання "Наші гроші" повідомила, що компанія "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова перестала оплачувати газ, який відбирає для виробництва тепла і електроенергії на Луганській ТЕС - сумарний борг компанії перед державою становить 1,6 млрд грн.

Економічна правда