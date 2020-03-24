"ДТЕК" Ахметова заборгувала державі 1,6 мільярда — "Наші гроші"

Компанія "ДТЕК Східенерго" Ріната Ахметова перестала оплачувати газ, який відбирає для виробництва тепла і електроенергії на Луганській ТЕС - сумарний борг компанії перед державою становить 1,6 млрд грн.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на лист ТОВ "Оператор ГТС України" на Офіс президента і Кабмін.

За даними "Оператора ГТС України" "ДТЕК Східенерго" несанкціоновано і безоплатно відібрав газу за лютий-березень на 241 млн грн. Згодом державний оператор підтвердив факт боргу та оприлюднив оновлені дані щодо його розміру - 318 млн грн.

Зазначається, що "ДТЕК Східенерго" у лютому подала до Госпсуду Луганської області позов проти АТ "Луганськгаз". Суд задовольнив клопотання про забезпечення позову та заборонив "Луганськгазу" обмежувати поставки газу на Луганську теплоелектростанцію.

Водночас за даними НАК "Нафтогаз України", компанія не заплатила державному оператору за поставки газу ще 707 млн грн.

"Також з 1 липня минулого року компанія "ДТЕК" перестала платити за транспортування електроенергії державними мережами при її експорті. За даними "Наших грошей", станом на березень такий борг складає близько 700 млн грн.

Таким чином сумарний борг компанії "ДТЕК" Ахметова перед державою склав вже понад 1,6 млрд грн, з яких 948 млн грн - це борги за газ, який був відібраний та спожитий", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

За даними "Наших грошей", в лютому ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" в об’єднаній енергосистемі України знизилася на 12,4%, при цьому темпи зменшення ціни в Бурштинському енергоострові були вп’ятеро повільнішими і становили 2,4%.

Енергокомпанія ДТЕК, що належить олігарху Рінату Ахметову, назвала "маніпулятивною і такою, що не відповідає дійсності" інформацію, розповсюджену виданням "Наші Гроші", щодо нібито завищення цін на електроенергію в зоні Бурштинської ТЕС.

Економічна правда