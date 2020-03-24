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"Укрспирт" буде стримувати ціни на спирт - керівник

Вівторок, 24 березня 2020, 20:40
 

ДП "Укрспирт" не буде підіймати ціни на спирт, не дивлячись на сезонне підвищення цін на сировину — кукурудзу та пшеницю. 

Про це повідомив в.о. голови "Укрспирт" Сергій Блескун, повідомляє пресслужба держпідприємства.

"Наша основна сировина — це кукурудза і пшениця. Її вистачає, щоправда, збільшується ціна на неї. Зокрема, на кукурудзу. Це щорічна практика навесні, тут немає нічого надприродного. Але ми в "Укрспирті" прийняли рішення, що не будемо збільшувати ціни на спирт, бо зараз взагалі не час для цього. Ми працюємо за тими ж цінами, що були і місяць тому, і пів року", — підкреслив Блескун.

Він також наголосив, що сукупна потужність усіх діючих заводів "Укрспирту" — 26 тисяч декалітрів на добу. 

Повідомляється, що цього об'єму достатньо, щоб задовольнити потреби країни у спирті. 

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Нагадуємо:

"Укрспирт" тимчасово зупинив експорт спирту за кордон для того, аби повністю забезпечити потреби країни у медичному спирті в умовах розповсюдження коронавірусу. 

Також додатково у роботу були запущені 4 заводи. 

Загалом зараз працюють 14 заводів "Укрспирту".

Економічна правда

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