Ощадбанк обрав голову наглядової ради

Державний Ощадбанк 3-4 грудня провів засідання оновленого складу наглядової ради банку, головою наглядової ради обрали Байбу Апін.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що до складу оновленої наглядової ради увійшли незалежні члени Байба Апін, Пітер Бріггс, Міхаель Вайнштейн, Хуан Енріке Перес Калот, Янне Харьюнпаа, Ігор Мітюков, представник держави від Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Юлія Пашко і представник президента Юрій Храмов.

Заступником голови наглядової ради обрали Ігоря Мітюкова.

Крім цього, на засіданні сформували відповідні комітети наглядової ради.

Зокрема, комітет з питань призначень та винагород посадовим особам очолив Ігор Мітюков, комітет з питань аудиту - Пітер Бріггс, комітет з питань ризиків, до складу якого входить підкомітет по роботі з проблемними кредитами, - Хуан Енріке Перес Калот.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів припинив повноваження шести членів наглядових рад державних банків.

Зокрема, уряд припинив повноваження членів наглядової ради "Ощадбанку": Аджунера Шевкі, Грінченка Олексія, Білака Даніеля, Власова Дмитра, Резнікова Олексія, а також Торстена Пауля - члена наглядової ради "Укрексімбанку".

Читайте детальніше у статті: НБУ та Ощадбанк в клінчі. Чому Нацбанк забракував наглядову раду банку

Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що незалежні наглядові ради Ощадбанку та Укрексімбанку будуть сформовані до кінця 2019 року.

Економічна правда