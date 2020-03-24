Милованов порадив стягнути кошти на боротьбу з кризою із Коломойського

Гроші на підтримку людей і бізнесу в умовах "коронавірусної кризи" можна було б взяти у екс-власників збанкрутілих банків.

Про це у Facebook написав колишній міністр економіки Тимофій Милованов.

"Гроші на підтримку людей та бізнесу можна було б взяти у колишніх власників збанкрутілих банків. Вони винні десятки мільярдів гривень. Тільки в Приватбанку оцінка суми виведених грошей сягає більше 5 млрд доларів. А є десятки інших банків", - підкреслив екс-міністр.

За його словами, для повернення цих грошей потрібна системна робота з колишніми власниками через правоохоронні органи, суди та державні органи влади.

Нагадаємо: 16 березня Велика палата Верховного суду розглядала касаційну скаргу Нацбанку, Кабінету Міністрів і ПриватБанку на рішення судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів.

Велика палата Верховного суду оголосила про перерву на невизначений термін в розгляді справи щодо скасування рішення НБУ про визнання членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами.

Раніше суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь Суркісів, тобто підтримали позов сім'ї про скасування рішень НБУ щодо визнання їх пов'язаними з ПриватБанком особами та визнання недійсними договорів обміну їхніх коштів в банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), які пізніше викупила держава за 1 грн.

Для Нацбанку, Мінфіну і ПриватБанку, крім цих виплат, важливо відстояти законність процедури bail-in. Інакше, у разі програшу, по шляху сім'ї Суркісів , найімовірніше, підуть інші учасники цієї процедури, загальна сума якої перевищує 29 млрд грн.

Крім цього, визнання процедури незаконною поставить під питання загалом націоналізацію ПриватБанку.

Так, рішення Верховного суду по цій справі очікує Шостий апеляційний адмінсуд, який розглядає апеляцію рішення Окружного адмінсуду про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку, а також Госпсуд Києва в справі за позовом Ігоря Коломойського і Triantal Investments про повернення їм акцій Приватбанку. (у Ігоря Коломойського перед націоналізацією було 41,7% акцій, у Triantal – 16,6%. – ЕП)

Раніше Шостий апеляційний суд за клопотанням Приватбанку призупинив розгляд скарги до розгляду у Великій палаті Верховного суду справи за позовом сім'ї Суркісів.

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