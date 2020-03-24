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Ремонт доріг: "Укравтодор" провів тендери на 2,3 мільйони

Вівторок, 24 березня 2020, 15:10
 

"Укравтодор" визначив переможців тендерів на ремонт дороги від Сєвєродонецька до Станиці Луганської.

Про це повідомив у Facebook голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"Загальна протяжність маршруту – 123 км.

Ділянки, які ремонтуватимуться:

37 км дороги Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар, переможець – ТОВ "Автомагістраль-Південь", вартість – 640,3 тисяч грн

32 км дороги Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, переможець ТОВ "Ростдорстрой", вартість – 816,9 тисяч грн

27 км дороги Т-13-09 Щастя – Широкий, переможець – ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", вартість – 473,9 тисяч грн

19 км дороги Р-22 КПП "Красна Талівка" — Луганськ, переможець – ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", сума 405,6 тисяч грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В "Укравтодорі" заявили, що уповільнення сезону дорожніх робіт поки не передбачається.

Економічна правда

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дороги Укравтодор

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