Ремонт доріг: "Укравтодор" провів тендери на 2,3 мільйони
"Укравтодор" визначив переможців тендерів на ремонт дороги від Сєвєродонецька до Станиці Луганської.
Про це повідомив у Facebook голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.
"Загальна протяжність маршруту – 123 км.
Ділянки, які ремонтуватимуться:
37 км дороги Т-13-06 Сєвєродонецьк – Новоайдар, переможець – ТОВ "Автомагістраль-Південь", вартість – 640,3 тисяч грн
32 км дороги Н-21 Старобільськ – Луганськ – Хрустальний – Макіївка – Донецьк, переможець ТОВ "Ростдорстрой", вартість – 816,9 тисяч грн
27 км дороги Т-13-09 Щастя – Широкий, переможець – ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", вартість – 473,9 тисяч грн
19 км дороги Р-22 КПП "Красна Талівка" — Луганськ, переможець – ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", сума 405,6 тисяч грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
В "Укравтодорі" заявили, що уповільнення сезону дорожніх робіт поки не передбачається.
Економічна правда
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