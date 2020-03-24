Всі розділи
Укр / Рус

"АТБ" на час карантину вводить годину покупок для людей літнього віку

Вівторок, 24 березня 2020, 14:00
 

Мережа магазинів "АТБ" на період карантину вводить регламентну годину для людей похилого віку - щодня з 9:00 до 10:00.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зважаючи на те, що магазини мережі "АТБ" відвідує велика кількість людей похилого віку, а, як відомо, саме вони наразі знаходяться у групі найбільшого ризику при зараженні коронавірусом, компанія вводить регламентну годину для пенсіонерів. 

Щодня, на період карантину, з 9:00 до 10:00 ранку магазини мережі "АТБ" чекають на пенсіонерів та людей похилого віку для здійснення безпечних покупок", - йдеться у повідомленні.

В "АТБ" закликали усіх покупців віднестися з розуміння до таких нововведень і обрати інший час для відвідування магазинів, щоб надати пенсіонерам можливість без зайвих ризиків для здоров'я і черг зробити необхідні покупки.

Нагадаємо:

"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

АТБ-маркет карантин

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"АТБ" підвищує ціни на "борщовий набір" та товари першої необхідності 23 березня 2020, 13:41
Мережа "АТБ" ввела обмеження на кількість покупців у частині магазинів 20 березня 2020, 17:49
"Нова пошта" разом із "АТБ" та Rozetka запускає послугу доставки продуктів харчування 20 березня 2020, 16:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!