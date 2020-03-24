"АТБ" на час карантину вводить годину покупок для людей літнього віку

Мережа магазинів "АТБ" на період карантину вводить регламентну годину для людей похилого віку - щодня з 9:00 до 10:00.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Зважаючи на те, що магазини мережі "АТБ" відвідує велика кількість людей похилого віку, а, як відомо, саме вони наразі знаходяться у групі найбільшого ризику при зараженні коронавірусом, компанія вводить регламентну годину для пенсіонерів.

Щодня, на період карантину, з 9:00 до 10:00 ранку магазини мережі "АТБ" чекають на пенсіонерів та людей похилого віку для здійснення безпечних покупок", - йдеться у повідомленні.

В "АТБ" закликали усіх покупців віднестися з розуміння до таких нововведень і обрати інший час для відвідування магазинів, щоб надати пенсіонерам можливість без зайвих ризиків для здоров'я і черг зробити необхідні покупки.

Нагадаємо:

"АТБ-Маркет" підвищує ціни на соціальні категорії продуктів харчування та товари першої необхідності у зв'язку із зростанням закупівельних цін від постачальників.

Економічна правда