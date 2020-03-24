Маск подарує Каліфорнії більше тисячі апаратів штучної вентиляції легень

Засновник компанії Tesla Ілон Маск закупив у Китаї 1255 апаратів штучної вентиляції легень та передасть їх Каліфорнії (США).

Про це Маск повідомив у Twitter.

Він зазначив що передасть апарати марок ResMed, Philips і Medtronic для штату для тих, хто потребує такого безкоштовного вентилятора.

"Так, у Китаї була надлишкова пропозиція, тому ми придбали 1255 вентиляторів ResMed, Philips&Medtronic, затверджені FDA, у п’ятницю вночі та поставили їх до Лос-Анджелеса. Якщо ви хочете встановити безкоштовний вентилятор, повідомте нас про це", - написав він.

Нагадаємо:

Засновник Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова розпочати виробництво апаратів штучної вентиляції легень, якщо буде їхня нестача в лікарнях.

Економічна правда