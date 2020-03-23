Перший тиждень карантину в Україні збільшив продаж нових авто на 74% в порівнянні з тижнем "до"

Продажі нових легкових автомобілів за перший тиждень карантину в Україні (16-22 березня), в середньому виросли на 74% в порівнянні з "докарантиннем" тижнем (9-15 березня). В цілому за березень зростання склало 36%.

Про це повідомляє гендиректор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький на своїй сторінці у Facebook.

"Минулий карантинний тиждень у багатьох операторів приніс зростання числа продажів нових автомобілів на 74% в порівнянні з докарантинним тижнем. Тут зіграли свою роль коливання гривні, маркетингові акції у операторів, загальний ажіотаж, і чутки про майбутній дефіцит автомобілів.

На цій хвилі ряд операторів фіксували зростання продажів на 30-90-121%. Але до кінця тижня зростання видохлося, почали закривати автосалони і переходити на продаж (вірніше консультації) в онлайн.

...Поки ж можна констатувати, що за 21 день березня маємо зростання 36% в продажах нових легкових авто в порівнянні з лютим і 17% зростання на ринку LCV", - пише Омельницький.

Читайте также: Хроніки кризи бізнесу: кого в Україні найбільше накриє шторм коронавірусу

Економічна правда