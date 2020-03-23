Карантин: Українська івент-індустрія уже зазнала збитків на 500-700 мільйонів

Українська івент-індустрія через карантин уже зазнала збитків на 500-700 мільйонів гривень, галузь уже переживає глибоку кризу, наслідки якої буде відчувати ще багато років після неї.

Про це в колонці для ЕП повідомив СЕО і засновник квиткового сервісу Karabas Максим Плахтій.

"12 березня 2020 року - день, який ще довго не зможуть забути ні музиканти, ні концертні агентства, ні потенційні гості заходів, ні ми.

На день написання цього тексту організатори перенесли понад 550 заходів, продажі яких заведені на Karabas.com. Всі квитки залишаються дійсними на нові дати. Івент-індустрія в буквальному сенсі заморожена. В останній тиждень нашою основною функцією став не продаж квитків, а кризова комунікація з клієнтами", - пише Плахтій.

За його словами, епідемія коронавірусу справді є форс-мажорним явищем для ринку: у ситуації, що склалася, ніхто не може передбачити динаміку розвитку подій.

"Іншими словами, ми - заручники обставин, на які ніхто вплинути не може.

Що стосується роботи Karabas, офіс повністю працює у віддаленому режимі. Продажі квитків на заходи, заплановані на післякарантинний період - впали на 95%.

Люди з обережністю почали приймати рішення про покупку. За попередніми підрахунками, наші збитки становлять близько 10 млн грн, а галузь в цілому вже зазнала збитків від 500 до 700 млн грн", - підкреслив він.

За його словами, поки складно озвучити, якими будуть збитки до кінця карантину. Плахтій додав, що для відновлення бізнесу після такого потрясіння знадобиться 1,5-2 роки, а усій індустрії - значно більше.

"Івент-індустрія вже переживає глибоку кризу, наслідки якого ми будемо відчувати ще багато років після", - підкреслив СЕО і засновник квиткового сервісу Karabas.

Читайте детальніше у колонці: Що відбувається з івент-індустрією під час карантину

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Економічна правда