Кабмін на 2 місяці заборонив експорт етилового спирту
Понеділок, 23 березня 2020, 17:10
Кабмін на позачерговому засданні 23 березня ухвалив рішення заборонити до 1 червня експорт етилового спирту з території України.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр Денис Шмигаль.
"Пости контролю на виїздах з підприємств, які виробляють етиловий спирт, мають забезпечити контроль куди та кому відвантажується спирт", - написав голова уряду.
Нагадаємо:
Через підвищений попит на медичний спирт у зв'язку із поширенням коронавірусу ДП "Укрспирт" запустило у роботу ще 4 заводи.
Економічна правда
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