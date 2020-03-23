Доплата пенсіонерам по 1 тисячі гривень: У Мінсоцполітики розповіли деталі

Більше 10 мільйонів пенсіонерів, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень, з квітня отримають одноразову виплату у розмірі тисячі гривень.

Про це на брифінгу заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"З квітня буде здійснено одноразову виплату по 1000 гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень. Таких пенсіонерів у нас більше 10 мільйонів. Також виплату отримають більше 400 тисяч отримувачів соцдопомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії.

З травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 млн пенсіонерів. Також з травня ми встановлємо доплату до пенсії 1,5 млн пенсіонерам, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 грн", - розповіла міністр.

У Мінсоцполітики також зазначили, що посилюють соцзахист людей, які у період карантину залишаться без роботи, - для них спростять порядок надання субсидій.

"Якщо виникне заборгованість по сплаті житлово-комунальних послуг, ніяких штрафних санкцій не буде нараховано. Не буде припинена жодна комунальна послуга", - підкреслила Лазебна.

"Це робиться для того, щоб пенсіонери, які перебувають у категорії ризику, максимально перебували вдома", - додала вона.

"Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій. Більше того, ми зараз посилюємо цей напрямок роботи в умовах карантину.

На найближчому засіданні уряду ми будемо пропонувати до прийняття рішення, яким хочемо встановити додаткову компенсацію витрат для 3 млн домогосподарств (які отримують субсидію) на оплату окремих компослуг в період карантину. Ми це зробимо шляхом збільшення на 50% соціальних нормативів на користування електроенергією, природним газом для приготування їжі, підігріву води, користування холодною та гарячою водою", - також заявила голова Мінсоцполітики.

За її словами, кожна сім'я, яка отримує субсидію, отримає додаткову компенсацію за ці витрати - у середньому, це буде близько 300 грн.

Нагадаємо:

Потреба у доплаті 1 тисячі гривень пенсіонерам, що отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, вимагатиме додаткових видатків з бюджету у розмірі 10,02 мільярда гривень, йдеться у коментарі Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Киівської школи економіки.

Економічна правда